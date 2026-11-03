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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
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87
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1 хв

У прозорій сукні з каптуром й оголеними плечима: американська модель відвідала модну премію

Брукс Нейдер обрала для своєї появи чорне ажурне вбрання з контрастним оздобленням.

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Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
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Брукс Нейдер

Брукс Нейдер / © Associated Press

Американська модель Брукс Нейдер відвідала церемонію CFDA Fashion Awards, яка відбулася в Американському музеї природної історії у Нью-Йорку.

Брукс Нейдер / © Associated Press

Брукс Нейдер / © Associated Press

Перед фотографами вона постала у довгій прозорій чорній сукні з ажурною фактурою і світлими нитками. Вбрання мало каптур, оголені плечі, драпований верх, облягало стегна й спадало до самої підлоги. З-під сукні була помітна чорна напівпрозора білизна. Взута Брукс була у чорні босоніжки.

Брукс Нейдер / © Associated Press

Брукс Нейдер / © Associated Press

Волосся Нейдер зібрала ззаду, залишивши біля обличчя пасмо. Зірка зробила макіяж з чорними стрілками і бежевою помадою, а також темно-бордовий манікюр. У вухах були невеликі сережки з камінням, а на руках — каблучки. і манікюр насиченого бордового відтінку.

Брукс Нейдер / © Associated Press

Брукс Нейдер / © Associated Press

Нагадаємо, Брукс Нейдер бандажною червоною сукнею підкреслила струнку фігуру.

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