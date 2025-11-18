У прозорій сукні з корсетом-трусами: Аня Тейлор-Джой в образі від Maison Margiela з’явилася на церемонії

Аня Тейлор-Джой / © Associated Press

Аня Тейлор-Джой відвідала церемонію вручення премії Governors Awards 2025, яка відбулася у Голлівуді.

Для своєї появи акторка обрала прозоре вбрання кольору слонової кістки з кутюрної колекції бренду Maison Margiela сезону осінь-зима 2025. Сукня мала акцент на талії, яку підкреслив нюдовий корсет-труси, драпування на спідниці і прозору накидку зі шлейфом, що накривала руки від ліктів.

Аутфіт Тейлор-Джой доповнила діамантово-перлинними прикрасами від Tiffany & Co., хвилястою зачіскою і ніжним макіяжем.

Нагадаємо, Аня Тейлор-Джой нещодавно вигуляла на івенті цікаву білу рельєфну мінісукню з драпуванням та асиметричним верхом.