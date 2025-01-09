У прозорій сукні з квітами: колишня дружина Гарві Вайнштейна приголомшила розкішним луком на премії

Колишня дружина американського продюсера Гарві Вайнштейна, акторка, дизайнерка і співзасновниця бренду Marchesa – Джорджина Чапман – відвідала церемонію вручення премії "Золотий глобус". На червоній доріжці вона з'явилася у супроводі свого коханого – 51-річного оскароносного актора Едріана Броуді.

Едріан Броуді і Джорджина Чапман / Фото: Associated Press

Джорджина мала приголомшливий вигляд у драматичній бежевій прозорій сукні максі від Marchesa, прикрашеній чорними квітковими аплікаціями і воланами у зоні декольте.

Джорджина Чапман / Фото: Associated Press

Аутфіт Чапман доповнила укладанням із локонами, гарним макіяжем смокі-айс і чорним манікюром. Вуха вона прикрасила елегантними сережками, а руки – каблучками.

Джорджина Чапман / Фото: Associated Press

Броуді був одягнений у білу сорочку і чорний костюм із чорною краваткою, які пошили для нього бренд Thom Browne. До піджака він прикріпив цікаву брошку із блискітками і намистинами, яка мала гармонійний вигляд із образом його коханої. Взутий він був у чорні туфлі.

Едріан отримав на "Золотому глобусі 2025" нагороду за найкращу чоловічу роль у драмі "Бруталіст". У своїй промові він подякував Джорджині за підтримку і зазначив, що її "стійкість" його надихнула.

"Моїй прекрасній і дивовижній партнерці Джорджині: твоя щедрість духу, твоя власна стійкість, твоя величезна креативність – це щоденне нагадування про те, як бути. Я б не стояв тут, якби не ти. Не так давно був час, коли я відчував, що цей момент, можливо, більше ніколи не буде для мене, тому дякую", – звернувся у своїй промові Броуді до Чапман.

Нагадаємо, Джорджина Чапман офіційно розлучилися зі скандальним Гарві Вайнштейном у 2021 році.

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