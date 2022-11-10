У прозорій сукні з квітковими аплікаціями: ефектна Ліндсі Логан на прем'єрі різдвяної комедії

36-річна акторка у красивому вбранні від Valentino з'явилася на прем'єрі стрічки.

Ліндсі Логан повернулася у велике кіно. Нарешті ми побачимо її на екранах кінотеатрів у новому комедійному фільмі "Незабутнє Різдво" від Netflix. Прем'єра стрічки відбулася у Нью-Йорку, яку акторка відвідала.

Перед фотокамерами зірка з'явилася в ефектному аутфіті. На ній була прозора сукня до підлоги від Valentino з довгими рукавами, розшита квітковими аплікаціями з бісером та паєтками. Вбрання чудово сиділо на стрункій фігурі Логан.

Ліндсі Логан / Фото: Getty Images

Лук Ліндсі доповнила золотистою стьобаною сумкою. Волосся вона зібрала у хвіст, зробила макіяж із золотисто-мідними тінями на повіках і персиковою помадою на губах. Вуха вона прикрасила діамантовими сережками, шию – золотим ланцюжком, а руки - каблучками з діамантами.

Про фільм:

У центрі сюжету "Незабутнього Різдва" – історія багатої та розпещеної спадкоємиці сімейного бізнесу, яка на відпочинку на гірськолижному курорті отримує травму голови та короткочасну амнезію бонусом. Далі у стрічці на головну героїню чекає нове кохання і святкове диво.

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