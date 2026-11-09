У прозорій сукні з квітковим мереживом: Стелла Максвелл блиснула білизною на світському заході

Стелла Максвелл / © Associated Press

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Стелла Максвелл була серед гостей галавечора LACMA Art+Film Gala 2026 у Музеї мистецтв округу Лос-Анджелес.

На заході колишня «ангел» Victoria’s Secret з’явилася у сміливому образі від McQueen. На Стеллі була довга прозора приталена сукня молочного відтінку, прикрашена ніжним мереживом з квітковими візерунками. З-під тканини просвічувалася чорна білизна.

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Стелла Максвелл / © Associated Press

Ліф вбрання мав цікавий крій з обʼємними деталями та асиметричні бретельки — одна з них була на плечі, а інша спадала на руку.

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Вбрання модель поєднала з чорними гостроносими туфлями на підборах, прикрашеними сріблястими металевими деталями.

Стелла Максвелл / © Associated Press

Стелла зробила стильне укладання і макіяж смокі-айс. Вуха вона прикрасила великими перлинними сережками, а на руці сяяла каблучка з камінням.

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