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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
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51
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У прозорій сукні з квітковим мереживом: Стелла Максвелл блиснула білизною на світському заході

36-річна британська модель обрала для своєї появи сміливий аутфіт.

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Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
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Стелла Максвелл

Стелла Максвелл / © Associated Press

Стелла Максвелл була серед гостей галавечора LACMA Art+Film Gala 2026 у Музеї мистецтв округу Лос-Анджелес.

На заході колишня «ангел» Victoria’s Secret з’явилася у сміливому образі від McQueen. На Стеллі була довга прозора приталена сукня молочного відтінку, прикрашена ніжним мереживом з квітковими візерунками. З-під тканини просвічувалася чорна білизна.

Стелла Максвелл / © Associated Press

Стелла Максвелл / © Associated Press

Ліф вбрання мав цікавий крій з обʼємними деталями та асиметричні бретельки — одна з них була на плечі, а інша спадала на руку.

Вбрання модель поєднала з чорними гостроносими туфлями на підборах, прикрашеними сріблястими металевими деталями.

Стелла Максвелл / © Associated Press

Стелла Максвелл / © Associated Press

Стелла зробила стильне укладання і макіяж смокі-айс. Вуха вона прикрасила великими перлинними сережками, а на руці сяяла каблучка з камінням.

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