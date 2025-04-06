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- Шоу-бізнес
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У прозорій сукні з лелітками: Кейт Гадсон у відверому луку від Elie Saab позувала на червоній доріжці
45-річна акторка у сміливому вбранні прийшла на премію.
Кейт Гадсон стала гостею церемонії вручення премії Breakthrough Prize («Прорив») у Лос-Анджелесі.
На акторці була кутюрна прозора сукня з широкими рукавами-бохо і відкритими плечима від бренду Elie Saab, повністю розшита золотими і срібними лелітками.
Аутфіт Кейт доповнила золотими туфлями на шпильках. У неї була зачіска, укладена назад, і макіяж із димчатими тінями. Вуха вона прикрасила довгими сережками від Effy Jewelry, а пальці — каблучками з камінням.
Нагадаємо, Кейт Гадсон у стильному костюмі і на підборах сходила на баскетбол у компанії своєї 7-річною доньки.