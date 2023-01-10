У прозорій сукні з мережива: співачка Ріта Ора одягла провокаційне вбрання на захід

Знаменитість вкотре здивувала. Цього разу її сукня не прикривала зовсім нічого.
Останнім часом вбрання британської зірки стає все більш зухвалим і сміливим. Так, у грудні вона з'явилася на церемонії British Fashion Awards у червоному прозорому образі, а днями прийшла на захід у Лос-Анджелесі — вечірку організовану напередодні "Золотого глобуса", у сміливій сукні фіолетового кольору.
Вбрання було мереживним, повністю прозорим і не прикривало зовсім нічого. Воно мало асиметричний поділ зі шлейфом. Сукня була представлена брендом Rodarte у колекції весна-літо 2023.
Своє вбрання зірка доповнила чорними трусами, накладками на соски, клатчем від Rodo clutch, чорними босоніжками від Santoni та прикрасами від Acchitto.
Нагадаємо, що нещодавно ще одна британка одягала образ від Rodarte — 27-річна акторка Флоренс П'ю. Дівчина вибрала напівпрозору рожеву сукню-пеньюар для червоної доріжки.
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