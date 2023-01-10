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У прозорій сукні з мережива: співачка Ріта Ора одягла провокаційне вбрання на захід

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
Дата публікації
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1704
Час на прочитання
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У прозорій сукні з мережива: співачка Ріта Ора одягла провокаційне вбрання на захід

Ріта Ора / Фото: Getty Images

Знаменитість вкотре здивувала. Цього разу її сукня не прикривала зовсім нічого.

Останнім часом вбрання британської зірки стає все більш зухвалим і сміливим. Так, у грудні вона з'явилася на церемонії British Fashion Awards у червоному прозорому образі, а днями прийшла на захід у Лос-Анджелесі — вечірку організовану напередодні "Золотого глобуса", у сміливій сукні фіолетового кольору.

Вбрання було мереживним, повністю прозорим і не прикривало зовсім нічого. Воно мало асиметричний поділ зі шлейфом. Сукня була представлена брендом Rodarte у колекції весна-літо 2023.

Своє вбрання зірка доповнила чорними трусами, накладками на соски, клатчем від Rodo clutch, чорними босоніжками від Santoni та прикрасами від Acchitto.

Ріта Ора / © Getty Images
Ріта Ора / Фото: Getty Images

Нагадаємо, що нещодавно ще одна британка одягала образ від Rodarte — 27-річна акторка Флоренс П'ю. Дівчина вибрала напівпрозору рожеву сукню-пеньюар для червоної доріжки.

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Дата публікації
Перегляди
1704
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