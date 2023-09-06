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У прозорій сукні з мереживом і синіми нігтями: Флоренс П'ю відвідала церемонію в Лондоні

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
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У прозорій сукні з мереживом і синіми нігтями: Флоренс П'ю відвідала церемонію в Лондоні

Флоренс П'ю / Фото: Getty Images

Вбрання вона обрала від відомого британського Модного дому, речі якого також часто носить британська принцеса Кейт.

Британська акторка Флоренс П'ю відвідала церемонію вручення нагород ELLE Style Awards 2023, яка відбулася в The Old Sessions House. На цьому розкішному заході зірка з'явилася в гарній білій сукні від бренду Alexander McQueen.

Вбрання мало американську пройму, галтер і було повністю прикрашене аплікаціями з мережива. Також сукня була напівпрозорою — це один із найулюбленіших стилів вечірнього вбрання у Флоренс.

Образ дівчина доповнила недбалим укладанням волосся, легким нюдовим макіяжем і прикрасами з перлами у волоссі. Єдиним яскравим акцентом у цьому образі став манікюр зірки, оскільки він був виконаний синім лаком.

Флоренс П'ю / © Getty Images
Флоренс П'ю / Фото: Getty Images

На цьому заході також з'явилися Сьюкі Вотергаус, Б'янка Джаггер, модель Міа Реган та інші відомі особистості.

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Дата публікації
Перегляди
422
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