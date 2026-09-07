У прозорій сукні з мереживним корсетом: Бібі Рекса продемонструвала пишні форми на галавечорі у Венеції

Бібі Рекса / © Associated Press

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Бібі Рекса відвідала галавечір amfAR, який відбувся у Венеції під час 83-го Венеційського міжнародного кінофестивалю.

Для світського заходу співачка обрала ефектну чорну сукню. Вбрання мало мереживний корсетний верх із чашками, який підкреслив її пишне декольте, і відкриті плечі. Декор з лелітками і бісером прикрашав шию, на якій також була біла сітчаста вставка, наче чокер.

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Бібі Рекса / © Associated Press

Прозора спідниця була розшита блискучим камінням і мала високий розріз, який відкривав ногу Бібі. Під нею проглядалася коротка чорна підкладка. Образ завершили чорні лаковані босоніжки на високих підборах і масивній платформі.

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Співачка доповнила аутфіт сережками з камінням, кількома браслетами та каблучками. Її світле волосся з темними коренями зібрали у низьку зачіску з проділом посередині, залишивши біля обличчя тонке пасмо.

Бібі Рекса / © Associated Press

У макіяжі Бібі зробила акцент на очах за допомогою бежево-фіолетових тіней і чорних стрілок, а на губи нанесла нюдову помаду з коричневим контуром. Завершив образ перламутровий манікюр.

Нагадажмо, Бібі Рекса у леопардовому бюстгальтері і шкіряному корсеті з’явилася на сцені.

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