ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
109
Час на прочитання
1 хв

У прозорій сукні з мереживним корсетом: Бібі Рекса продемонструвала пишні форми на галавечорі у Венеції

Співачка з’явилася на благодійному заході у сміливому чорному вбранні з кристалами та високим розрізом.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Бібі Рекса

Бібі Рекса / © Associated Press

Бібі Рекса відвідала галавечір amfAR, який відбувся у Венеції під час 83-го Венеційського міжнародного кінофестивалю.

Для світського заходу співачка обрала ефектну чорну сукню. Вбрання мало мереживний корсетний верх із чашками, який підкреслив її пишне декольте, і відкриті плечі. Декор з лелітками і бісером прикрашав шию, на якій також була біла сітчаста вставка, наче чокер.

Бібі Рекса / © Associated Press

Бібі Рекса / © Associated Press

Прозора спідниця була розшита блискучим камінням і мала високий розріз, який відкривав ногу Бібі. Під нею проглядалася коротка чорна підкладка. Образ завершили чорні лаковані босоніжки на високих підборах і масивній платформі.

Співачка доповнила аутфіт сережками з камінням, кількома браслетами та каблучками. Її світле волосся з темними коренями зібрали у низьку зачіску з проділом посередині, залишивши біля обличчя тонке пасмо.

Бібі Рекса / © Associated Press

Бібі Рекса / © Associated Press

У макіяжі Бібі зробила акцент на очах за допомогою бежево-фіолетових тіней і чорних стрілок, а на губи нанесла нюдову помаду з коричневим контуром. Завершив образ перламутровий манікюр.

Нагадажмо, Бібі Рекса у леопардовому бюстгальтері і шкіряному корсеті з’явилася на сцені.

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie