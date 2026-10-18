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- Шоу-бізнес
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У прозорій сукні з мереживом і блискітками: Шарліз Терон приголомшила сміливим образом на галавечорі
51-річна голлівудська акторка продемонструвала пікантний образ у вбранні Tom Ford, крізь яке просвічувалася її спідня білизна.
Шарліз Терон відвідала шостий щорічний галавечір Academy Museum Gala, який відбувся у Музеї кіноакадемії в Лос-Анджелесі. На заході знаменитість отримала почесну нагороду Icon Award за свій внесок у кіномистецтво.
Для своєї появи Шарліз обрала сміливий і спокусливий образ від Tom Ford by Haider Ackermann. На ній була довга чорна напівпрозора сукня без рукавів, яка чудово підкреслила її струнку фігуру.
Верхня частина вбрання була прикрашена блискітками, камінням і вишуканим мереживом. Посередині ліфа проходила вертикальна прозора вставка з мереживним оздобленням, а з боків були пікантні прозорі вставки, які додавали луку пікантності. Талію вона підкреслила тонким чорним ремінцем.
Особливо ефектний вигляд мала довга прозора спідниця з мереживними візерунками, крізь яку було видно чорну спідню білизну та стрункі ноги акторки. Сукня також мала невеликий шлейф зі стразами, який красиво спадав на підлогу.
Аутфіт Терон доповнила чорними босоніжками на високих шпильках із тонкими ремінцями та оригінальними прикрасами від Boucheron — довгими сережками у формі стріл, які додали образу сучасного й дещо зухвалого настрою.
Акторка зробила стильну зачіску з мокрим ефектом і макіяж з ніжним відтінком коралової помади. Чорні манікюр і педикюр завершили лук зірки.
Нагадаємо, Шарліз Терон у чорному міні і туфлях-мюлях сходила на вечірку.