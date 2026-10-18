ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
68
Час на прочитання
1 хв

У прозорій сукні з мереживом і блискітками: Шарліз Терон приголомшила сміливим образом на галавечорі

51-річна голлівудська акторка продемонструвала пікантний образ у вбранні Tom Ford, крізь яке просвічувалася її спідня білизна.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Шарліз Терон

Шарліз Терон / © Associated Press

Шарліз Терон відвідала шостий щорічний галавечір Academy Museum Gala, який відбувся у Музеї кіноакадемії в Лос-Анджелесі. На заході знаменитість отримала почесну нагороду Icon Award за свій внесок у кіномистецтво.

Для своєї появи Шарліз обрала сміливий і спокусливий образ від Tom Ford by Haider Ackermann. На ній була довга чорна напівпрозора сукня без рукавів, яка чудово підкреслила її струнку фігуру.

Шарліз Терон / © Associated Press

Шарліз Терон / © Associated Press

Верхня частина вбрання була прикрашена блискітками, камінням і вишуканим мереживом. Посередині ліфа проходила вертикальна прозора вставка з мереживним оздобленням, а з боків були пікантні прозорі вставки, які додавали луку пікантності. Талію вона підкреслила тонким чорним ремінцем.

Шарліз Терон / © Associated Press

Шарліз Терон / © Associated Press

Особливо ефектний вигляд мала довга прозора спідниця з мереживними візерунками, крізь яку було видно чорну спідню білизну та стрункі ноги акторки. Сукня також мала невеликий шлейф зі стразами, який красиво спадав на підлогу.

Шарліз Терон / © Associated Press

Шарліз Терон / © Associated Press

Аутфіт Терон доповнила чорними босоніжками на високих шпильках із тонкими ремінцями та оригінальними прикрасами від Boucheron — довгими сережками у формі стріл, які додали образу сучасного й дещо зухвалого настрою.

Шарліз Терон / © Associated Press

Шарліз Терон / © Associated Press

Акторка зробила стильну зачіску з мокрим ефектом і макіяж з ніжним відтінком коралової помади. Чорні манікюр і педикюр завершили лук зірки.

Нагадаємо, Шарліз Терон у чорному міні і туфлях-мюлях сходила на вечірку.

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie