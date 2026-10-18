У прозорій сукні з мереживом і блискітками: Шарліз Терон приголомшила сміливим образом на галавечорі

Шарліз Терон / © Associated Press

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Шарліз Терон відвідала шостий щорічний галавечір Academy Museum Gala, який відбувся у Музеї кіноакадемії в Лос-Анджелесі. На заході знаменитість отримала почесну нагороду Icon Award за свій внесок у кіномистецтво.

Для своєї появи Шарліз обрала сміливий і спокусливий образ від Tom Ford by Haider Ackermann. На ній була довга чорна напівпрозора сукня без рукавів, яка чудово підкреслила її струнку фігуру.

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Шарліз Терон / © Associated Press

Верхня частина вбрання була прикрашена блискітками, камінням і вишуканим мереживом. Посередині ліфа проходила вертикальна прозора вставка з мереживним оздобленням, а з боків були пікантні прозорі вставки, які додавали луку пікантності. Талію вона підкреслила тонким чорним ремінцем.

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Шарліз Терон / © Associated Press

Особливо ефектний вигляд мала довга прозора спідниця з мереживними візерунками, крізь яку було видно чорну спідню білизну та стрункі ноги акторки. Сукня також мала невеликий шлейф зі стразами, який красиво спадав на підлогу.

Шарліз Терон / © Associated Press

Аутфіт Терон доповнила чорними босоніжками на високих шпильках із тонкими ремінцями та оригінальними прикрасами від Boucheron — довгими сережками у формі стріл, які додали образу сучасного й дещо зухвалого настрою.

Шарліз Терон / © Associated Press

Акторка зробила стильну зачіску з мокрим ефектом і макіяж з ніжним відтінком коралової помади. Чорні манікюр і педикюр завершили лук зірки.

Нагадаємо, Шарліз Терон у чорному міні і туфлях-мюлях сходила на вечірку.

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