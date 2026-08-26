У прозорій сукні з мереживом і воланами: Джої Кінг зібралася на радіоефір у межах промотуру "Практична магія 2"

Джої Кінг / © Getty Images

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Джої Кінг зазнімкували, коли вона прямувала до студії BBC Radio у Лондоні. Акторка приїхала туди у межах промокампанії продовження культової стрічки 1998 року — фільму «Практична магія 2», в якому вона виконала одну з ролей.

Зірка була одягнена у сміливу чорну прозору сукню максі на тонких бретельках. Вбрання було прикрашене мереживом і мало глибоке декольте.

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Джої Кінг / © Getty Images

Спідниця сукні складалася з численних асиметричних воланів із фігурними краями та прозорими вставками. Завдяки багатошаровості вона красиво рухалася під час ходьби й додало луку драматичності.

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Вбрання Кінг поєднала з чорними босоніжками на шпильках і невеликою чорною сумкою з короткою ручкою. На шиї у дівчини були золоті ланцюжки з підвіскою у вигляді червоного каменю, а на руках — каблучки.

Особливу увагу привертало довге волосся акторки, пофарбоване у насичений мідно-рудий відтінок. Вона розпустила його та зробила рівний проділ посередині. У макіяжі Джої підкреслила очі й обрала помаду нюдового кольору.

Про фільм:

Режисеркою продовження культового фільму «Практична магія» 1998 року, заснований на однойменному романі Еліс Гофман 1995 року, стала Сюзанна Бір, відома за серіалами «Чудова пара» та «Відіграти назад».

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До своїх ролей сестер Овенс повернулися Ніколь Кідман і Сандра Буллок. Також у стрічці знялися Джої Кінг, Мейзі Вільямс, Лі Пейс, Шоло Марідуенья, Соллі Мак-Леод, Даян Віст і Стокард Ченнінґ.

За сюжетом, сестри Овенс знову опиняються у світі, сповненому витівок у місячному сяйві та могутньої родової магії. Цього разу їм доведеться протистояти темному прокляттю, яке загрожує назавжди зруйнувати їхню родину. На глядачів чекає історія про магію, хаос і силу сімейних зв’язків.

В український прокат «Практична магія 2» вийде 11 вересня.

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