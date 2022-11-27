У прозорій сукні з накладкою на соках: провокаційний образ Ешлі Робертс

41-річна зірка продемонструвала дуже відвертий аутфіт.
Танцівниця, ведуча та учасниця гурту The Pussycat Dolls з'явилася на церемонії вручення нагород GAY TIMES Honors Awards 2022, що відбулася в Magazine London 25 листопада.
На захід Ешлі одягла дуже коротку бузково-рожеву сукню від Fannie Schiavoni з металізованої тканини з вирізом на животі, яка, крім усього іншого, дуже просвічувалася під спалахами фотокамер.
Але Робертс, як досвідчена тусовщиця, все це передбачила та заклеїла соски спеціальними накладками, теж рожевими.
Поверх сукні зірка накинула рожеве плюшеве пальто і доповнила лук відкритими босоніжками на шпильці.
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