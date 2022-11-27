У прозорій сукні з накладкою на соках: провокаційний образ Ешлі Робертс

Танцівниця, ведуча та учасниця гурту The Pussycat Dolls з'явилася на церемонії вручення нагород GAY TIMES Honors Awards 2022, що відбулася в Magazine London 25 листопада.

На захід Ешлі одягла дуже коротку бузково-рожеву сукню від Fannie Schiavoni з металізованої тканини з вирізом на животі, яка, крім усього іншого, дуже просвічувалася під спалахами фотокамер.

Але Робертс, як досвідчена тусовщиця, все це передбачила та заклеїла соски спеціальними накладками, теж рожевими.

Ешлі Робертс / Фото: Getty Images

Поверх сукні зірка накинула рожеве плюшеве пальто і доповнила лук відкритими босоніжками на шпильці.

Ешлі Робертс / Фото: Getty Images

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