Категорія
Леді
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У прозорій сукні з накладкою на соках: провокаційний образ Ешлі Робертс

Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
257
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У прозорій сукні з накладкою на соках: провокаційний образ Ешлі Робертс

Ешлі Робертс / Фото: Getty Images

41-річна зірка продемонструвала дуже відвертий аутфіт.

Танцівниця, ведуча та учасниця гурту The Pussycat Dolls з'явилася на церемонії вручення нагород GAY TIMES Honors Awards 2022, що відбулася в Magazine London 25 листопада.

На захід Ешлі одягла дуже коротку бузково-рожеву сукню від Fannie Schiavoni з металізованої тканини з вирізом на животі, яка, крім усього іншого, дуже просвічувалася під спалахами фотокамер.

Але Робертс, як досвідчена тусовщиця, все це передбачила та заклеїла соски спеціальними накладками, теж рожевими.

Ешлі Робертс / © Getty Images
Ешлі Робертс / Фото: Getty Images

Поверх сукні зірка накинула рожеве плюшеве пальто і доповнила лук відкритими босоніжками на шпильці.

Ешлі Робертс / © Getty Images
Ешлі Робертс / Фото: Getty Images

Читайте також:

Чому нам сняться кошмари і як їх позбавитися – Анна Кушнерук

Чому нам сняться кошмари і як їх позбавитися – Анна Кушнерук

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
257
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація