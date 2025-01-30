У прозорій сукні з оголеними плечима: Розі Гантінгтон-Вайтлі пройшлася подіумом на показі Jean Paul Gaultier

Модель у драматичному аутфіті продефілювала на Тижні моди у Парижі.

Розі Гантінгтон-Вайтлі взяла участь у показі кутюрної колекції весна/літо 2025 бренду Jean Paul Gaultier, який відбувся у межах Тижня моди в Парижі.

Над колекцією під назвою La Naufrage ("Аварія корабля") працював бельгійський модельєр Людовік де Сен-Сернен. На її створення дизайнера надихнув кліп Сіла та Мілен Фармер на пісню Les Mots.

Розі продефілювала у драматичному образі. На ній була чорна прозора сукня максі з оголеними плечима, пікантним декольте і хутряним корсетом. Взута модель була у чорні босоніжки-гладіатори.

Розі Гантінгтон-Вайтлі / Фото: Associated Press

У Гантінгтон-Вайтлі була гладка зачіска із випущеними спереду пасмами волосся, ніжний макіяж із рожевою помадою і цікава сітка на обличчі.

Нагадаємо, Розі Гантінгтон-Вайтлі у жакеті на голе тіло прийшла на показ колекції Elie Saab Haute Couture весна-літо 2025.

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