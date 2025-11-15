- Дата публікації
У прозорій сукні з оголеною спиною: Гейлі Бібер продемонструвала ззаду стринги зі стразами Gucci
28-річна модель у “голому“ вбранні позувала перед фотокамерами.
Гейлі Бібер у сміливому образі відвідала вечірку GQ «Людина року» у Лос-Анджелесі.
На червоній доріжці вона постала у чорній прозорій сукні максі з галтером від Gucci, яка була оздоблена смужками із чорних стразів.
Вбрання мало повністю відкриту спину, яку дівчина продемонструвала фотографам. А ще Гейлі показала ззаду чорні стринги зі стразами і логотипом бренду, інкрустованим камінням.
Лук Бібер доповнила чорними босоніжками з червоними шпильками. Вона зібрала волосся в елегантну зачіску, випустивши спереду пасма, зробила макіяж із кораловою помадою, вуха прикрасила діамантовими сережками, а руки — діамантовим браслетом і каблучкою.
