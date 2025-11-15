ТСН у соціальних мережах

У прозорій сукні з оголеною спиною: Гейлі Бібер продемонструвала ззаду стринги зі стразами Gucci

28-річна модель у “голому“ вбранні позувала перед фотокамерами.

Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Гейлі Бібер

Гейлі Бібер / © Getty Images

Гейлі Бібер у сміливому образі відвідала вечірку GQ «Людина року» у Лос-Анджелесі.

На червоній доріжці вона постала у чорній прозорій сукні максі з галтером від Gucci, яка була оздоблена смужками із чорних стразів.

Гейлі Бібер / © Getty Images

Гейлі Бібер / © Getty Images

Вбрання мало повністю відкриту спину, яку дівчина продемонструвала фотографам. А ще Гейлі показала ззаду чорні стринги зі стразами і логотипом бренду, інкрустованим камінням.

Гейлі Бібер / © Getty Images

Гейлі Бібер / © Getty Images

Лук Бібер доповнила чорними босоніжками з червоними шпильками. Вона зібрала волосся в елегантну зачіску, випустивши спереду пасма, зробила макіяж із кораловою помадою, вуха прикрасила діамантовими сережками, а руки — діамантовим браслетом і каблучкою.

Нагадаємо, Гейлі Бібер показала рідкісне фото з сином.

