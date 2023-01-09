У прозорій сукні з паєтками: розкішний образ фіналістки шоу "Холостяк-12"

Фіналістка 12-го сезону романтичного шоу "Холостяк" - фотомодель Катерина Лозовицька – опублікувала в Instagram серію знімків свого розкішного аутфіту, у якому вона з'явилася на церемонії троянд в одинадцятому випуску проєкту.

Катерина Лозовицька/Instagram

Катерина Лозовицька/Instagram

Катя постала у довгій вечірній прозорій сукні, розшитій паєтками, від української дизайнерки Oksana Mukha.

Катерина Лозовицька/Instagram

Акуратне укладання, макіяж із чорними стрілками і елегантні сережки завершили красивий аутфіт Лозовицької.

Катерина Лозовицька/Instagram

Катерина Лозовицька/Instagram

У дописі дівчина згадала про своє знайомство з Алексом Топольським та про шлях, який вона пройшла у проєкті.

Катерина Лозовицька/Instagram

"Зараз, за крок до фіналу, озираюсь і згадую себе в чорній сукні, наше знайомство та першу вечірку. Який великий шлях пройдено. Скільки було безсонних ночей, непорозумінь та стресових ситуацій. Але то все вмить тьмяніє в порівнянні з фантастичними моментами, які стали пазлами нашої з Алексом історії.

Дякую вам, що розділили цей шлях зі мною – підбадьорювали, мотивували і також не могли дочекатись того першого індивідуального побачення.

Я неодноразово говорила вам, що на цій сторінці зібрались прекрасні, свідомі і виховані люди, які розділяють мої цінності. Я це бачу. Я так відчуваю. Дякую вам.

Вже зовсім скоро зустрінемось у фіналі… де немає переможців. Адже почуття – не місце для змагань", - написала Катерина.

Нагадаємо, інша фіналістка проєкту - Олександра Мудра - також постала на церемонії троянд в ефектній сукні від Oksana Mukha.

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