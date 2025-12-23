- Дата публікації
У прозорій сукні з перлинами і пір’ям: американська артистка у розкішному образі від українського бренду з’явилася на галавечорі
Thamyris зачарувала красивим вбранням на світському заході.
Американська артистка та інфлюенсерка Thamyris привернула увагу своїм розкішним образом на галавечорі America Start Awards, який відбувся у готелі Plaza в Нью-Йорку.
Знаменитість з’явилася там у дуже красивій прозорій мереживній сукні по фігурі від українського бренду OKSANA MUKHA. Вбрання було оздоблене перлинами, лелітками, пір’ям і мало нюдові вставки.
Свій аутфіт Thamyris доповнила аксесуаром-сіткою з перлинами на голові, елегантною зачіскою, макіяжем із рожевими тінями. Із верхнього одягу артистка обрала об’ємну молочну шубу з екохутра.
Нагадаємо, в ефектній сукні від львівського бренду OKSANA MUKHA на прем’єру п’ятого сезону серіалу «Емілі в Парижі» прийшла fashion-інфлюенсерка Nava Rose.