ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
83
Час на прочитання
1 хв

У прозорій сукні з перлинами і пір’ям: американська артистка у розкішному образі від українського бренду з’явилася на галавечорі

Thamyris зачарувала красивим вбранням на світському заході.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Thamyris

Thamyris

Американська артистка та інфлюенсерка Thamyris привернула увагу своїм розкішним образом на галавечорі America Start Awards, який відбувся у готелі Plaza в Нью-Йорку.

Thamyris

Thamyris

Знаменитість з’явилася там у дуже красивій прозорій мереживній сукні по фігурі від українського бренду OKSANA MUKHA. Вбрання було оздоблене перлинами, лелітками, пір’ям і мало нюдові вставки.

Thamyris

Thamyris

Thamyris

Thamyris

Свій аутфіт Thamyris доповнила аксесуаром-сіткою з перлинами на голові, елегантною зачіскою, макіяжем із рожевими тінями. Із верхнього одягу артистка обрала об’ємну молочну шубу з екохутра.

Thamyris

Thamyris

Нагадаємо, в ефектній сукні від львівського бренду OKSANA MUKHA на прем’єру п’ятого сезону серіалу «Емілі в Парижі» прийшла fashion-інфлюенсерка Nava Rose.

Дата публікації
Кількість переглядів
83
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie