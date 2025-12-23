Thamyris

Реклама

Американська артистка та інфлюенсерка Thamyris привернула увагу своїм розкішним образом на галавечорі America Start Awards, який відбувся у готелі Plaza в Нью-Йорку.

Thamyris

Знаменитість з’явилася там у дуже красивій прозорій мереживній сукні по фігурі від українського бренду OKSANA MUKHA. Вбрання було оздоблене перлинами, лелітками, пір’ям і мало нюдові вставки.

Thamyris

Thamyris

Свій аутфіт Thamyris доповнила аксесуаром-сіткою з перлинами на голові, елегантною зачіскою, макіяжем із рожевими тінями. Із верхнього одягу артистка обрала об’ємну молочну шубу з екохутра.

Реклама

Thamyris

Нагадаємо, в ефектній сукні від львівського бренду OKSANA MUKHA на прем’єру п’ятого сезону серіалу «Емілі в Парижі» прийшла fashion-інфлюенсерка Nava Rose.