У прозорій сукні з пікантним декольте: Лотті Мосс на прем'єрі "Голодних ігор"

Модель та світська левиця Лотті Мосс була серед запрошених на прем'єрний показ зірок.

Подивитися стрічку "Голодні ігри: Балада про співочих птахів та змій" 25-річна Лотті приїхала в прозорій сукні тілесного кольору з розсипом паєток і пензликами на глибокому вирізі, доповнивши лук прозорими туфлями-слінгбеками теж з розсипом страз та каміння.

Лотті Мосс / Фото: Associated Press

Лотті зробила укладання з мокрим ефектом і макіяж у нюдових кольорах, спеціально підкресливши контур губ олівцем так, щоб вони здавалися пухлішими. До такого лайфгака нещодавно вдавалася королева Камілла.

Лотті Мосс / Фото: Associated Press

У вухах дівчина мала кілька сережок, на зап'ясті діамантовий браслет і у неї був зроблений французький манікюр. Модель мала досить привабливий вигляд. На прем'єрі також сяяла Рейчел Зеглер, вона була в чорній мереживній сукні від Dior.

Нагадаємо, в український прокат фільм "Голодні ігри: Балада про співочих птахів та змій" вийде 16 листопада.