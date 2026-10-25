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- Шоу-бізнес
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У прозорій сукні з пікантним декольте і сяйливим декором: Кім Кардашян в ефектному луку з'явилася в Римі
46-річна зірка реаліті і бізнесвумен обрала для вечірки ефектне вбрання від Erdem, яке підкреслило її пишний бюст і тонку талію.
Кім Кардашян потрапила під приціл папараці, коли прибула до готелю Bulgari у Римі на вечірку з нагоди возз’єднання акторського складу серіалу «All’s Fair» («Все чесно»).
Знаменитість була одягнена в ефектну чорну сукню від Erdem, пошиту на замовлення за мотивами колекції весна 2027.
Вбрання мало чорний ліф з пікантним декольте і тонкими бретельками з камінням, а також кремовий корсет. Верх був оздоблений квітковою вишивкою з каміння.
Нижня частина сукні була виконана з прозорої чорної тканини з квітковим візерунком, крізь яку проглядалися ноги Кардашян. Особливої ефектності образу додавали довгі нитки сяйливих кристалів, які спадали від ліфа до самого подолу, гарно виблискуючи під спалахами фотокамер.
Кім зібрала волосся у високий гладкий хвіст і зробила макіяж із пишними віями, чорними стрілками, бронзовими рум’янами та нюдовою помадою. А ще у неї був короткий нюдовий манікюр.
Нагадаємо, раніше Кім Кардашян з’явилася в Італії у білій сукні з глибоким декольте і драпуванням.