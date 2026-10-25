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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
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106
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1 хв

У прозорій сукні з пікантним декольте і сяйливим декором: Кім Кардашян в ефектному луку з'явилася в Римі

46-річна зірка реаліті і бізнесвумен обрала для вечірки ефектне вбрання від Erdem, яке підкреслило її пишний бюст і тонку талію.

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Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
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Кім Кардашян

Кім Кардашян / © Getty Images

Кім Кардашян потрапила під приціл папараці, коли прибула до готелю Bulgari у Римі на вечірку з нагоди возз’єднання акторського складу серіалу «All’s Fair» («Все чесно»).

Знаменитість була одягнена в ефектну чорну сукню від Erdem, пошиту на замовлення за мотивами колекції весна 2027.

Кім Кардашян / © Getty Images

Кім Кардашян / © Getty Images

Вбрання мало чорний ліф з пікантним декольте і тонкими бретельками з камінням, а також кремовий корсет. Верх був оздоблений квітковою вишивкою з каміння.

Нижня частина сукні була виконана з прозорої чорної тканини з квітковим візерунком, крізь яку проглядалися ноги Кардашян. Особливої ефектності образу додавали довгі нитки сяйливих кристалів, які спадали від ліфа до самого подолу, гарно виблискуючи під спалахами фотокамер.

Кім зібрала волосся у високий гладкий хвіст і зробила макіяж із пишними віями, чорними стрілками, бронзовими рум’янами та нюдовою помадою. А ще у неї був короткий нюдовий манікюр.

Нагадаємо, раніше Кім Кардашян з’явилася в Італії у білій сукні з глибоким декольте і драпуванням.

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