У прозорій сукні з пір'ям і без бюстгальтера: фешнфотографиня блиснула сексуальними грудьми на червоній доріжці

Фешнфотографиня Німа Бенаті відвідала "Ярмарку марнославства – кіно", яка відбулася у Мілані.

На червоній доріжці дівчина з'явилася у спокусливому аутфіті. На ній була бежева прозора сукня на тонких бретельках, розшита паєтками, а на спідниці прикрашена бежевим пір'ям. Крізь тонку тканину вбрання просвічувалися сексуальні груди Німи, оскільки на ній був відсутній бюстгальтер.

Німа Бенаті / Фото: Getty Images

Бенаті зробила гарне укладання з локонами, макіяж із чорними стрілками і рожевою помадою. Із прикрас вона використала каблучки з камінням. Французький манікюр завершив лук фотографині.

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