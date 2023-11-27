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У прозорій сукні з пір'ям і без бюстгальтера: фешнфотографиня блиснула сексуальними грудьми на червоній доріжці

У прозорій сукні з пір'ям і без бюстгальтера: фешнфотографиня блиснула сексуальними грудьми на червоній доріжці

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
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У прозорій сукні з пір'ям і без бюстгальтера: фешнфотографиня блиснула сексуальними грудьми на червоній доріжці

Німа Бенаті / Фото: Getty Images

Німа Бенаті обрала для свого виходу сміливий лук.

Фешнфотографиня Німа Бенаті відвідала "Ярмарку марнославства – кіно", яка відбулася у Мілані.

На червоній доріжці дівчина з'явилася у спокусливому аутфіті. На ній була бежева прозора сукня на тонких бретельках, розшита паєтками, а на спідниці прикрашена бежевим пір'ям. Крізь тонку тканину вбрання просвічувалися сексуальні груди Німи, оскільки на ній був відсутній бюстгальтер.

Німа Бенаті / © Getty Images
Німа Бенаті / Фото: Getty Images

Бенаті зробила гарне укладання з локонами, макіяж із чорними стрілками і рожевою помадою. Із прикрас вона використала каблучки з камінням. Французький манікюр завершив лук фотографині.

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