У прозорій сукні з пір'ям від Gucci: британська модель продемонструвала пікантний образ на гала-вечорі

Британська модель Медлін Аргі відвідала галавечір LACMA Art+Film у Музеї мистецтв округу Лос-Анджелес.

Перед фотографами вона постала у пікантному аутфіті від бренду Gucci. На Медлін була чорна асиметрична прозора сукня, яка на подолі була розшита паєтками, стразами і пір'ям. Під вбранням на ній були чорні високі труси із монограмою бренду.

Медлін Аргі / Фото: Associated Press

Образ Аргі доповнила чорними босоніжками і чорною сумкою на ручках-ланцюжках. У неї було розпущене волосся, легкий макіяж і молочний манікюр.

Медлін Аргі / Фото: Associated Press

Нагадаємо, на івенті побувала також британська артистка Charli XCX, яка позувала у кастомному білому ансамблі, розшитому металевими деталями.

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