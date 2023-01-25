У прозорій сукні з плісуванням та білизні з блискітками: сестра Майлі Сайрус прийшла на модний показ

Поки Майлі Сайрус збирає перші місця у чартах у всьому світі зі своєю новою піснею Flowers, її молодша сестра Ноа вирішила злітати до Парижа на Тиждень високої моди.

23-річна дівчина відвідала показ бренду Alexandre Vauthier, який відбувся 24 січня.

З'явиться на заході співачка вирішила ефектно, випробувавши головний б'юті-тренд 2022 року — висвітлені брови. Також Ноа зробила дуже легкий, практично непомітний, макіяж, використовуючи лише тон, туш та нюдову помаду.

Ноа Сайрус / Фото: Getty Images

Сукню знаменитість одягла, звичайно ж, з колекції бренду, це було чорне прозоре плісоване вбрання. У нього була широка спідниця та рукави, а також комір-стійка, які прикрашали рюші. Під цю сукню Сайрус одягла гламурну білизну з блискітками та босоніжки чорного кольору.

Ноа Сайрус / Фото: Getty Images

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