У прозорій сукні з пишними рюшами: Глоя Бейлі в ефектному образі постала на модній премії

Глоя Бейлі / © Associated Press

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Глоя Бейлі відвідала церемонію CFDA Fashion Awards в Американському музеї природної історії у Нью-Йорку.

Перед фотографами артистка постала у чорній прозорій обтислій сукні максі Christian Siriano з довгими рукавами, під якою на ній була чорна білизна.

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© Associated Press

Вбрання мало високий комір, широкі манжети та поділ з пишними чорними рюшами з легкої сітчастої тканини. Їх доповнювали тонкі декоративні гілочки зі світлими листочками, які ефектно виділялися на темному тлі. Донизу сукня розширювалася й переходила у довгий шлейф із таким самим об’ємним декором.

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Глоя зібрала локи у високий об’ємний пучок, зробила макіяж з мерехтливими тінями, чорними стрілками, пишними віями і глянцевим блиском з коричневим контуром, а також темно-нюдовий манікюр. Вуха зірка прикрасила сережками-цвяшками з камінням, на шиї був ланцюжок з хрестами, а на руках — каблучки.

Нагадаємо, Глоя Бейлі на церемонію вручення премії MTV Video Music Awards одягла ефектну сукню з колекції Idan Cohen.

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