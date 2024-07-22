У прозорій сукні з сексуальним декольте: Кім Кардашян показала знімки з гримерної

Зірка реаліті продемонструвала спокусливий образ.
Кім Кардашян опублікувала в Instagram серію знімків із гримерної, зроблених під час її підготовки до знімань. На них вона продемонструвала різні емоції.
На світлинах зірка реаліті постала у червоній прозорій корсетній сукні по фігурі з відвертим декольте, яке підкреслило її пишні і сексуальні груди, та шнурівкою на спідниці.
У Кім був макіяж із чорними стрілками і помадою червоного відтінку, а також скуйовджене укладання хвилями.
Нагадаємо, раніше Кім Кардашян влаштувала собі імпровізований фотосет у довгій червоній сукні з американською проймою і високою горловиною від бренду Alaïa.
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