У прозорій сукні з сексуальним декольте: Кім Кардашян показала знімки з гримерної

Кім Кардашян опублікувала в Instagram серію знімків із гримерної, зроблених під час її підготовки до знімань. На них вона продемонструвала різні емоції.

Кім Кардашян / Фото: Instagram Кім Кардашян

Кім Кардашян / Фото: Instagram Кім Кардашян

На світлинах зірка реаліті постала у червоній прозорій корсетній сукні по фігурі з відвертим декольте, яке підкреслило її пишні і сексуальні груди, та шнурівкою на спідниці.

Кім Кардашян / Фото: Instagram Кім Кардашян

Кім Кардашян / Фото: Instagram Кім Кардашян

У Кім був макіяж із чорними стрілками і помадою червоного відтінку, а також скуйовджене укладання хвилями.

Кім Кардашян / Фото: Instagram Кім Кардашян

Кім Кардашян / Фото: Instagram Кім Кардашян

Кім Кардашян / Фото: Instagram Кім Кардашян

Нагадаємо, раніше Кім Кардашян влаштувала собі імпровізований фотосет у довгій червоній сукні з американською проймою і високою горловиною від бренду Alaïa.

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