У прозорій сукні з відвертим декольте: Талія Сторм у сексуальному луку виступила на вечірці

25-річна артистка у спокусливому вбранні вийшла на сцену.
Талія Сторм виступила на вечірці Даррена Дзеньчола перед відкриттям музичного фестивалю Coachella у Лос-Анджелесі.
На сцені вона постала у сексуальному аутфіті. На дівчина була чорна прозора сукня максі, розшита стразами, і чорні стринги. Вбрання було на тонких бретельках і мало відверте декольте, яке чудово підкреслило її спокусливі груди. Взута вона була у чорні лаковані туфлі на платформі.
Талія уклала волосся в локони, зробила вечірній макіяж, вуха прикрасила елегантними сережками з перлами, а руки – металевими браслетами.
Нагадаємо, Талія Сторм потрапила до об'єктивів папараці у широких штанях і топі-жилеті з сексуальним декольте.
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