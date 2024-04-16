У прозорій сукні з відвертим декольте: Талія Сторм у сексуальному луку виступила на вечірці

Талія Сторм виступила на вечірці Даррена Дзеньчола перед відкриттям музичного фестивалю Coachella у Лос-Анджелесі.

На сцені вона постала у сексуальному аутфіті. На дівчина була чорна прозора сукня максі, розшита стразами, і чорні стринги. Вбрання було на тонких бретельках і мало відверте декольте, яке чудово підкреслило її спокусливі груди. Взута вона була у чорні лаковані туфлі на платформі.

Талія Сторм / Фото: Getty Images

Талія уклала волосся в локони, зробила вечірній макіяж, вуха прикрасила елегантними сережками з перлами, а руки – металевими браслетами.

Нагадаємо, Талія Сторм потрапила до об'єктивів папараці у широких штанях і топі-жилеті з сексуальним декольте.

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