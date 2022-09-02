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У прозорій сукні з вишивкою: 50-річна італійська модель у сексуальному образі сяяла на кінофестивалі

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У прозорій сукні з вишивкою: 50-річна італійська модель у сексуальному образі сяяла на кінофестивалі

Сільві Лубамба / Фото: Getty Images

Сільві Лубамба обрала для червоної доріжки сміливий образ.

Італійська модель і акторка конголезького походження - Сільві Лубамба – приголомшила публіку на Венеційському кінофестивалі своїм ефектним і сексуальним аутфітом.

Красуня постала перед фотокамерами у червоній прозорій сукні з вишивкою та паєтками і коміром-шарфом. Під вбранням на ній був червоний бюстгальтер і нюдові труси.

Сільві Лубамба / © Getty Images
Сільві Лубамба / Фото: Getty Images

Свій лук Лубамба доповнила об'ємною зачіскою з кучерями, макіяжем із акцентом на довгих віях та червоним браслетом.

До речі, у прозорому вбранні на Венеційський кінофестиваль прийшла й італійська манекенниця Маріякарла Босконо. Дівчина постала перед камерами у прозорій чорній сукні із колекції Jean Paul Gaultier SS22 Couture. Босконо була без бюстгальтера, тому без комплексів світила своїми оголеними принадами.

Маріякарла Босконо / © Getty Images
Маріякарла Босконо / Фото: Getty Images

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