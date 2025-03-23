У прозорій сукні з вишивкою: Джоді Тернер-Сміт у драматичному образі завітала на івент

Джоді Тернер-Сміт відвідала захід Clarins ICONS у Музеї кіноакадемії у Лос-Анджелесі.

Перед фотокамерами вона постала у драматичному аутфіті. На акторці була чорна прозора сукня максі на бретельках і з чорною вишивкою, під яку вона одягла чорне корсетне боді. Лук Джоді доповнила чорними туфлями.

Джоді Тернер-Сміт / Фото: Getty Images

Тернер-Сміт зробила зачіску з локонами і тонкими кісками, макіяж із блискучими тінями і чорними стрілками, а також довгий червоний манікюр. Шию акторка прикрасила діамантовим чокером і ланцюжком із підвіскою, а руки – коктейльними каблучками з діамантами.

Нагадаємо, Джоді Тернер-Сміт на вечірку Vanity Fair Oscar у Беверлі-Гіллз прийшла в ефектній білі сукні з драпуванням, шлейфом і високим розрізом від бренду Vivienne Westwood.

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