У прозорій сукні з високим розрізом: акторка у відвертому образі сяяла на афтепаті Vanity Fair

Квінта Брансон одягла "голу" сукню з паєтками і камінням.

Американська акторка, продюсерка і письменниця Квінта Брансон у пікантному аутфіті з'явилася на післяоскарівській вечірці Vanity Fair у Беверлі-Гіллз.

Знаменитість обрала прозору сукню зі шлейфом, розшиту срібними паєтками і камінням, від бренду Marc Bouwer. Вбрання мало високий розріз, крізь який Квінта демонструвала ноги. Під низ вона одягла коричневе мереживне боді.

Квінта Брансон / Фото: Associated Press

Взута Брансон була у босоніжки кольору металік на високій платформі і шпильках. Вона зробила хвилясте укладання, макіяж із нарощеними пишними віями і нюдовий манікюр. Сережки-кільця і каблучки з діамантами завершили ефектний образ продюсерки.

Квінта Брансон / Фото: Associated Press

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