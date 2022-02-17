У прозорій сукні з зірками: Тіна Кароль у відвертому образі виступила на музичній премії

У прозорій сукні з зірками: Тіна Кароль у відвертому образі виступила на музичній премії

Артистка вийшла на сцену і пікантному аутфіті.

Тіна Кароль взяла участь у щорічній музичній премії "Українська пісня року", організаторами якої є Михайло Поплавський і Олег Винник. Подія відбулася у палаці "Україна".

На сцені Кароль продемонструвала відвертий і романтичний одночасно образ у чорній прозорій сукні з аплікаціями у вигляді зірок від бренду Lever Couture. Зверху вона одягла таку ж саму довгу накидку.

Співачка постала ще в одному ефектному аутфіті. Тіна обрала сексуальну сукню від одного зі своїх улюблених брендів David Koma – чорну блискучу на тонких бретельках, з відвертим декольте і прозорою вставкою на животі та нижче зони бікіні.

Тіна виконала декілька пісень. Відео з її виступу опублікували на її фансторінці.

Читайте також: