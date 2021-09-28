У прозорій сукні зі стразами: Дуа Ліпа блиснула білизною і сексуальним декольте на фешнподії

У прозорій сукні зі стразами: Дуа Ліпа блиснула білизною і сексуальним декольте на фешнподії

Співачка стала гостею модного показу Versace x Fendi.

Днями в межах Міланського тижня моди відбувся показ колаборації двох брендів Versace і Fendi. Фешнподію відвідало багато знаменитостей. Серед них була і Дуа Ліпа.

Співачка вирішила привернути до себе увагу відвертим луком. Вона одягла чорну прозору сукню з американською проймою з колекції Versace x Fendi, усипану стразами, довжини міді.

Дуа Ліпа / Getty Images

Мало того, що з відвертого вирізу визирав чорний бюстгальтер, який підкреслив сексуальний бюст Ліпи, так ще й крізь тонку тканину просвічувалися чорні стринги.

Дуа Ліпа / Getty Images

Сукню вона поєднала з чорними босоніжками на шпильці, прикрасивши одну ногу золотим ланцюжком.

Співачці зробили укладання з красивими локонами і макіяж з коричневою помадою. У вухах були золоті сережки у вигляді шпильок. Свій вечірній аутфіт Дуа завершила червоним манікюром і педикюром.

До слова, на фешнпоказ також прийшла Елізабет Герлі, яка також зробила акцент у своєму образі на декольте. На ній була обтисла сукня міді з принтом Versace у стилі бароко і логотипом Fendi.

Елізабет Герлі / Getty Images

Читайте також: Вона знову зробила це: Донателла Версаче зібрала на одному подіумі супермоделей 90-х

Образи Дуа Ліпи (15 фото)

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання