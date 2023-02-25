У прозорій сукні: зірка Victoria's Secret Сара Сампайо блиснула сосками у Мілані

Португальська модель в образі у стилі грецької богині з'явилася на Тижні моди.

Папараці зазнімкували ексангела Victoria's Secret Сару Сампайо під час Тижня моди у Мілані. Манекенниця, як завжди, мала прекрасний вигляд.

Цього разу Сампайо обрала для свого виходу образ у стилі грецької богині. На ній була біла асиметрична прозора сукня максі з розрізом і золотистою металевою деталлю на бретельці, під яку вона одягла білі труси з високою талією. Крізь тонку тканину злегка просвічувалися її соски.

Сара Сампайо / Фото: Getty Images

Аутфіт Сара доповнила бежевими босоніжками і білою сумочкою. Модель уклала волосся в локони, зробила макіяж із акцентом на червоній помаді і прикрасила вуха золотими сережками.

Нагадаємо, Сампайо відвідала показ Roberto Cavalli у Мілані. Вона була одягнена у відверту чорну сукню цього бренду. Верх вбрання складалося із кроптопу на грудях і тонких смужок скріплених срібними круглими прикрасами з бірюзовим камінням, одна з яких була розміщена на лобку.

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