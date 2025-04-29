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- Шоу-бізнес
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У прозорій текстурній сукні та масивному золоті: Дуа Ліпа відвідала церемонію
Це вбрання з колекції осінь-зима 2025 підкреслювало її фігуру.
29-річна британська співачка Дуа Ліпа відвідала 50-ту церемонію вручення премії Чапліна, яка проводилася на честь кінорежисера Педро Альмодовара за його винятковий внесок у мистецтво кіно. Захід відбувся у Нью-Йорку.
На червону доріжку співачка вийшла у витворі Модного дому Schiaparelli — довгій чорній сукні з фактурної тканини. Це вбрання мало довгі рукави, підплічники, а також дуже глибоке декольте до пупка, що робило її образ ефектнішим.
Однак у цьому образі Дуа також продемонструвала, що аксесуари завжди можуть бути основним акцентом луку. Співачка одягла величезне золоте кольє на шию та сережки у вуха, які були виконані у вигляді очей, вух та замкових щілин.
Завершували образ мюлі на підборах, макіяж та зачіска з розпущеним волоссям. Також, до речі, можна помітити, що зірка знову стала брюнеткою та відмовилася від червоного відтінку, який досить довго носила.