У прозорій трикотажній сукні: Ешлі Грем знову виблискувала на подіумі в Мілані

Модель plus size та мама трьох дітей – Ешлі Грем – бере активну участь у Тижні моди, який зараз триває у Мілані.

Манекенниця сяяла на модному шоу Dolce Gabbana, де з'явилася практично в самій спідній білизні.

Ешлі Грем / Фото: Associated Press

Також Грем виходила на подіум на показі Karoline Vitto, демонструючи один із луків колекції весна-літо 2024 року.

Ешлі продефілювала подіумом у чорному ансамблі, що складається з в'язаного бюста, під яким був білий топ і прозорої максіспідниці. Взута Грем була в чорні босоніжки на підборах. Каштанове волосся моделі було розпущене і розвивалося легкими хвилями, а на її обличчі був макіяж у теплих відтінках.

Ешлі Грем / Фото: Getty Images

Нагадаємо, Ешлі та її чоловік Джастін виховують трьох синів. Навесні 2023 року Джастіну зробили вазектомію (хірургічна операція, при якій проводиться перев'язка або видалення фрагмента сім'явиносної протоки). Грем розповіла про це у подкасті Milk Drunk by Bobbie:

"Тепер він стріляє вхолосту. Мені не потрібно приймати пігулки, дякувати Богу. Для чоловіків це так легко. Це справді так. Джастін пішов зі мною по магазинах одразу після процедури. Він не лежав у ліжку", — зазначила Грем.

Ешлі Грем та Джастін Ервін / Фото: Associated Press

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