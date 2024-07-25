У прозорій в'язаній сукні і з червоним манікюром: гарна Жасмин Тукс сходила на звану вечерю

Модель похизувалася стильним літнім луком.
33-річна топмодель та екс"ангел" Victoria's Secret – Жасмін Тукс – вирушила до Італії, де стала гостею званої вечері, організованої брендом Tom Ford на честь презентації нового аромату. У своєму Instagram модель показала свій образ, в якому з'явилася на заході.
Жасмин вдягла довгу в'язану сукню шоколадного відтінку, крізь тканину якої просвічувалися її груди та спідня білизна. Свій образ модель доповнила шкіряним клатчем від Tom Ford та червоним манікюром.
Тукс зроблено кілька фото біля рояля, показало сервірування столу та позувалося на тлі гарного італійського пейзажу.
Нагадаємо, раніше Жасмін Тукс показала, як під час вагітності позувала оголеною. У лютому 2023 року вона стала вперше мамою, народивши доньку, яку назвала Мія Вікторія. Батьком малюка є чоловік моделі – виконавчий директор Snapchat, син віце-президента Еквадору – Хуан Давід Борреро.
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