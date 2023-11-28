У прозорій в'язаній сукні: Пенелопа Крус прийшла у вбранні від улюбленого бренду на кіноцеремонію

49-річна знаменитість обрала вбрання у трендовому стилі, а щоб уникнути конфузу вдалася до модного лайфгака.
Іспанська акторка Пенелопа Крус з'явилася серед гостей заходу Gotham Awards, що проводився у Нью-Йорку. Жінка вийшла на червону доріжку та позувала фотографам, щоб просувати фільм зі своєю участю "Феррарі".
Для заходу вона одягла довгу в'язану сукню від улюбленого бренду Chanel з колекції Fall Winter 2023-2024. Вбрання мало складний ромбоподібний візерунок, довгі рукави з манжетами та рюші.
Поєднала цю елегантну зимову сукню вона з чорною сумкою та босоніжками. Також Крус одягла прикраси з діамантами у вуха та на шию.
А ось щоб не допустити конфузу та не показати зайвого, зірка одягла під свою прозору сукню ромпер тілесного кольору. Волосся вона поклала в легкі локони і зробила гарний макіяж.
Також зазначимо, що сукня акторки належить до популярного трендового клоунського стилю, який використовували у своїх колекціях цього року багато брендів. А все через те, що у стилістиці використано ромби та рюші на комірі.
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