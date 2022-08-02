У прозорому аутфіті та в обіймах бойфренда: Барбара Палвін прийшла подивитися фільм за участю Бреда Пітта

Головну роль у фільмі зіграв 58-річний Бред Пітт, він з'явився на червоній доріжці у м'ятому яскраво-зеленому костюмі. Окрім Пітта, який знову всіх здивував своїм нетривіальним образом, на доріжці з'явилася ексмодель Victoria's Secret Барбара Палвін та її бойфренд, актор Ділан Спраус, з яким вони перебувають у стосунках уже чотири роки.

Барбара Палвін / Фото: Getty Images

Пара сяяла в однакових чорно-білих вбраннях на прем'єрі, яка відбулася в понеділок у театрі Regency Village в Лос-Анджелесі.

28-річна Барбара одягла мереживний чорний укорочений топ без рукавів і таку саму максіспідницю з високим розрізом спереду. Взута модель була у високі білі чоботи на підборах, а в руках тримала маленьку сріблясту сумку. Волосся моделі було розпущене, а на обличчі був дуже природний макіяж, що підкреслює красу дівчини.

Барбара Палвін / Фото: Getty Images

Ділан вийшов на червону доріжку в злегка розстебнутій класичній білій сорочці без краватки і чорному костюмі, до якого підібрав чорні лаковані туфлі. У вусі у хлопця сяяла одна сережка, також він зробив стильну зачіску.

Спраус та Палвін вперше зустрілися 2017 року на вечірці у Нью-Йорку, після чого Барбара підписалася на хлопця в Instagram. Він написав їй повідомлення, зі словами: "Гей, я не знаю, чи надовго ти в Нью-Йорку, але ми повинні потусити, якщо хочеш. Ось мій номер", — розповів одного разу Ділан в інтерв'ю W Magazine. А Барбара не писала йому протягом шести місяців.

Офіційно вони почали зустрічатися у червні 2018 року, модель прилетіла до хлопця до Китаю, де він був на зніманнях фільму.

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