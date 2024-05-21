У прозорому бікіні: Тіна Кунакі блиснула сідницями у несподіваних зніманнях під водою

27-річна французька модель і колишня дружина актора Венсана Касселя – Тіна Кунакі – з'явилася в новій промокампанії бренду взуття Amina Muaddi, яка вийшла яскравою і доволі екстравагантною.

Тіна позувала в босоніжках з фірмовими для бренду каблуками-чарками в найнесподіваніших місцях: на бортику басейну, на надувному матраці і навіть під водою. Але найпікантнішим став кадр, на якому модель зображена в прозорому бікіні.

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А в невеликому рекламному відео Кунакі в бікіні та босоніжках пірнула у воду.

Нагадаємо, раніше Тіна Кунакі з'явилася на Тижні моди в Парижі. Вона побувала на шоу Valentino під час показу колекції сезону весна-літо 2024 року, куди приїхала в сірому довгому пальті, під яким був штанний костюм у тон.

Тіна Кунакі / Фото: Getty Images

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