У прозорому блискучому костюмі: Дженніфер Лопес з'явилася на фотоколлі у Мехіко

24 травня на Netflix вийшов новий фільм за участю акторки, тому вона зараз активно відвідує промозаходи.

Американська суперзірка вирушила упромотур, організований на підтримку фільму Netflix "Атлас", у якому вона зіграла головну роль. Один із заходів відбувся у місті Мехіко, що в Мексиці, і на фотокол вона вийшла з колегами з картини — Сіму Лю та Бредом Пейтоном.

Одяглася цього разу Лопес гламурно. Вона обрала сріблясте повністю прозоре вбрання від бренду Lapointe, яке складалося з вільного топу та штанів, які повністю були всипані камінням та лелітками.

Доповнила акторка це ефектне вбрання об'ємною зачіскою, макіяжем, а також срібними туфлями на платформі від Piferi.

Дженніфер Лопес, Сіму Лю та Бред Пейтон / Фото: Getty Images

Також у межах заходів у Мексиці Лопес відвідала прем'єрний показ фільму "Атлас". До фотографів зірка вийшла у сексуальному вбранні романтичного дизайну з об'ємними воланами та декольте до пупа від бренду Chloé з колекції прет-а-порте осінь-зима 2024 року, яку бренд презентував публіці на Тижні моди в Парижі.

Дженіфер Лопес / Фото: Associated Press

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