У прозорому боді і без бюстгальтера: Кендалл Дженнер в екстравагантному луку вийшла в світ

Кендалл Дженнер відвідала щорічний галаконцерт фестивалю мистецтва та кінематографа LACMA Art+Film Gala. Цього року вечір був присвячений корейському режисерові фільму "Рішення піти" Пак Чан Уку та художниці Гелен Пашгян.

Модель обрала для івенту екстравагантний образ від французько-турецького дизайнера Burc Akyo. Він складався із довгої спідниці кольору металік і прозорого боді з довгими рукавами. Груди без бюстгальтера прикривали дві чорні смужки. А на животі були дві дивні чорні липучки.

Кендалл Дженнер / Фото: Associated Press

Волосся Кендалл було укладене в легкі локони, а в макіяжі акцент зроблений на шоколадній помаді. Бордовий манікюр завершив аутфіт Дженнер.

На галаконцерті сяяла також сестра моделі – Кім Кардашян. Зірка реаліті продемонструвала ефектний лук у чорній гумовій сукні зі шлейфом від Balenciaga, яка ідеально підкреслила її сексуальну фігуру. Образ вона доповнила шкіряними рукавичками і гостроносими чорними туфлями.

Кендалл Дженнер і Кім Кардашян / Фото: Associated Press

Єдиним мінусом вбрання Кім була його горловина. Вона так сильно стиснула її шию, що шкіра зібралася у складки, створивши ефект в'ялості.

Кім Кардашян / Фото: Associated Press

Кім Кардашян / Фото: Associated Press

Читайте також: