У прозорому боді і блискучому бюстгальтері: американська співачка на церемонії у Техасі

Карлі Пірс блиснула білизною на червоній доріжці.
Американська кантрі-співачка Карлі Пірс відвідала церемонію нагородження премії CMT Music Awards у Техасі.
Для такої події вона обрала стильний і спокусливий образ. На ній було чорне прозоре боді, під яким був срібно-чорний бюстгальтер, та класичні чорні штани з високою посадкою і стрілками.
Взута Карлі була у чорні босоніжки на платформі і підборах, прикрашених стразами. Вона зробила гарне укладання з легкими локонами, макіяж смокі-айс, на шиї було намисто з камінням, а на руках – каблучки.
Пірс отримала нагороду за спільне з Крісом Степлтоном відео на пісню "We Don’t Fight Anymore".
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