У прозорому боді і спідниці: італійська акторка блиснула оголеними грудьми на Тижні моди у Парижі

Зіркові красуні підхопили тренд приходити на івенти у прозорих вбраннях і без білизни.
Італійська акторка Аліче Пагані підтримала тренд відвертих луків і з'явилася на показі колекції весна/літо 2025 бренду Saint Laurent, який відбувся у межах Паризького тижня моди, у сміливому вбранні.
Вона була одягнена у блідо-блакитне боді з органзи, крізь яке вона блиснула оголеними грудьми, адже була без бюстгальтера. На ній також була прозора спідниця гранатового відтінку з чорним шкіряним ремінцем.
Аутфіт Аліче доповнила лакованими босоніжками на шпильках, а також масивними прикрасами.
Нагадаємо, на показ у відвертому образі також прийшла зірка серіалу "Емілі в Парижі" – Філіппін Леруа-Больє. Перед фотографами 61-річна акторка постала у прозорій синій сукні до колін і без бюстгальтера.
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