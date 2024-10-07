У прозорому боді та спідниці кольору бургунді: британська акторка продемонструвала ефектний аутфіт

Елла Гант у вбранні трендового відтінку потрапила під приціл папараці.
Британська акторка Елла Гант продемонструвала на вулицях Нью-Йорка ефектний і спокусливий аутфіт у трендовому кольорі бургунді.
Вона була одягнена у прозоре боді з високою горловиною, під яким на ній був чорний бюстгальтер, та атласну спідницю максі з драпуванням.
Лук Гант доповнила вишневою сумкою з золотистою ручкою-ланцюжком і босоніжками на шпильках.
Гант ідеально завершила лук зачіскою з локонами, макіяжем з персиковими рум'янами та сережками-кільцями.
Нагадаємо, Елла Гант відвідала церемонію нагородження премії BAFTA Film Awards у Лондоні у напівпрозорій в'язаній золотистій сукні максі з високою горловиною від Tom Ford.
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