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У прозорому боді: Крістіна Агілера в епатажному луку вийшла на сцену

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публікації
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У прозорому боді: Крістіна Агілера в епатажному луку вийшла на сцену

Крістіна Агілера / Фото: Getty Images

Співачка Крістіна Агілера виступила на концерті Pride Island у Нью-Йорку.

42-річна співачка продемонструвала свої вигини в обтислому боді, виконавши кілька своїх хітів на сцені. Концерт Pride відбувся в неділю ввечері в Брукліні.

Крістіна Агілера / © Getty Images
Крістіна Агілера / Фото: Getty Images

Боді, в якому співачка вийшла на сцену, був прозорим, акцентував увагу на її пишних формах. Вона одягла зверху вініловий плащ, довге біле волосся заплела в кілька хвостів, зробила насичений макіяж очей і губ, одягла сережки-кільця і зробила манікюр.

Крістіна Агілера / © Getty Images
Крістіна Агілера / Фото: Getty Images

Також Крістіну сфотографували папараці у Трайбеку напередодні концерту. Зірка теж була у довгому вініловому плащі, боді та чорних широких штанях.

Крістіна Агілера / © Getty Images
Крістіна Агілера / Фото: Getty Images

Днем раніше, коли артистка їздила на репетицію концерту, її заскочили у штанях гакі та з червоними губами. Що на сцені, що у реальному житті Крістіна Агілера любить носити яскравий макіяж.

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Дата публікації
Перегляди
728
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