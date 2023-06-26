У прозорому боді: Крістіна Агілера в епатажному луку вийшла на сцену

42-річна співачка продемонструвала свої вигини в обтислому боді, виконавши кілька своїх хітів на сцені. Концерт Pride відбувся в неділю ввечері в Брукліні.

Крістіна Агілера / Фото: Getty Images

Боді, в якому співачка вийшла на сцену, був прозорим, акцентував увагу на її пишних формах. Вона одягла зверху вініловий плащ, довге біле волосся заплела в кілька хвостів, зробила насичений макіяж очей і губ, одягла сережки-кільця і зробила манікюр.

Крістіна Агілера / Фото: Getty Images

Також Крістіну сфотографували папараці у Трайбеку напередодні концерту. Зірка теж була у довгому вініловому плащі, боді та чорних широких штанях.

Крістіна Агілера / Фото: Getty Images

Днем раніше, коли артистка їздила на репетицію концерту, її заскочили у штанях гакі та з червоними губами. Що на сцені, що у реальному житті Крістіна Агілера любить носити яскравий макіяж.

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