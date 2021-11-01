У прозорому боді та корсеті з камінням: українська співачка у сексуальних луках презентувала новий сингл

AIDA у фотосеті до пісні продемонструвала ефектні образи.

Українська попвиконавиця AIDA презентувала новий трек під романтичною назвою Je T'aime J'adore у двох версіях - українськомовній та англомовній. На цю пісню зняли mood video, до якого увійшли кадри бекстейджу з її фотосесії авторства Соні Плакидюк.

Співачка AIDA/Пресслужба

У ньому AIDA постала у несподіваних для себе сміливих образах: у тренчі, одягненому на білизну, у прозорому боді, прозорій водолазці з корсетом, прикрашеним камінням, та яскравій мініспідниці.

Співачка AIDA/Пресслужба

Співачка AIDA/Пресслужба

Співачка AIDA/Пресслужба

"Я багато років працювала у одному музичному стилі, у одних і тих самих образах – гарної скромної дівчинки у гарній сукні. Але внутрішньо я завжди відчувала, що потребую чогось іншого. Тому я вирішила кардинально все поміняти. Сьогодні ви бачите новий зовнішній вигляд, а вже зовсім скоро ви почуєте мене нову, адже у майбутньому альбомі AIDA зазвучить зовсім по- іншому. Je T'aime J'adore - це лише плавний перехід від старої Аіди до зовсім нової", - розповіла артистка.

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