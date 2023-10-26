У прозорому боді зі стразами: британська модель продемонструвала сексуальний образ

Модель і зірка британського реалітішоу "Острів кохання" – Арабелла Чі – опублікувала в Instagram знімки свого нового відвертого аутфіту.

Красуня спокусливо позувала на дивані у чорному прозору боді зі стразами і з відкритими плечами від бренду Fashion Nova.

Арабелла Чі/Instagram

Чі розпустила волосся і зробила макіяж у нюдових відтінках. У вухах у неї були лаконічні золоті сережки, а на руках – каблучки. Молочний манікюр завершив її лук.

Арабелла Чі/Instagram

Арабелла похизувалася підтягнутою і сексуальною фігурою. Вона мала дуже звабливий вигляд, який не залишився без уваги її фоловерів.

Нагадаємо, раніше Арабелла Чі у чорній білизні і гартерах зібралася на побачення.

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