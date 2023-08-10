У прозорому бюстгальтері і рожевій мінісукні з мереживом: Настя Каменських прогулялася Одесою

Настя Каменських опублікувала в Instagram знімки з Одеси. Співачка приїхала туди, щоб виступити з благодійним концертом.

Настя позувала на тлі міської архітектури у грайливому образі. На ній була рожева коротка сукня на тонких бретельках і з білим мереживом. Із-під сукні визирав чорний прозорий бюстгальтер.

Настя Каменських / Фото: Instagram Насті Каменських

Аутфіт Каменських доповнила чорним взуттям і чорною сумкою через плече.

Настя Каменських / Фото: Instagram Насті Каменських

"Привіт, Одесо! Кожен раз, коли тут опиняюсь, ти вражаєш своєю красою і невпинною енергією: від свіжого морського бризу на Ланжероні до променів сонця, що пробиваються крізь будинки на Дерибасівській. Ти яскрава, творча, захоплююча! Тому і концерти тут завжди наповнені особливими моментами.

І вже завтра я з нетерпінням чекаю зустрічі з вами о 19:00 в @ibiza_beach_club, прибуток від заходу організатори перерахують медичному закладу міста Одеси на протезування та адресну допомогу пораненим військовим", – написала артистка.

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