У прозорому бюстгальтері: учасниця "Холостяка-12" похизувалася пишним і сексуальним декольте

Вікторія Варлей показалася перед фоловерами у пікантному вбранні.
Учасниця 12-го сезону реалітішоу "Холостяк" – акторка Вікторія Варлей – опублікувала в Instagram нові селфі.
На них Віка постала у чорному прозорому бюстгальтері, який визирав із білого білизняного топу чи сукні. Її декольте мало сексуальний і спокусливий вигляд. Шию Варлей прикрасила широким ланцюжком із камінням і підвісками.
Вікторія зібрала волосся у пучок і зробила ніжний мейк. На одному фото акторка позувала в окулярах, а на іншому – без, і запитала у фоловерів, як їй більше пасує?
Нагадаємо, переможниця шоу "Холостяк-12" Катерина Лозовицька показала, як позувати на відпочинку, щоб вийшли красиві знімки.
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