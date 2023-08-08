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У прозорому бюстгальтері: учасниця "Холостяка-12" похизувалася пишним і сексуальним декольте

У прозорому бюстгальтері: учасниця "Холостяка-12" похизувалася пишним і сексуальним декольте

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
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У прозорому бюстгальтері: учасниця "Холостяка-12" похизувалася пишним і сексуальним декольте

Вікторія Варлей/Instagram

Вікторія Варлей показалася перед фоловерами у пікантному вбранні.

Учасниця 12-го сезону реалітішоу "Холостяк" – акторка Вікторія Варлей – опублікувала в Instagram нові селфі.

На них Віка постала у чорному прозорому бюстгальтері, який визирав із білого білизняного топу чи сукні. Її декольте мало сексуальний і спокусливий вигляд. Шию Варлей прикрасила широким ланцюжком із камінням і підвісками.

Вікторія Варлей/Instagram / ©
Вікторія Варлей/Instagram

Вікторія зібрала волосся у пучок і зробила ніжний мейк. На одному фото акторка позувала в окулярах, а на іншому – без, і запитала у фоловерів, як їй більше пасує?

Вікторія Варлей/Instagram / ©
Вікторія Варлей/Instagram

Нагадаємо, переможниця шоу "Холостяк-12" Катерина Лозовицька показала, як позувати на відпочинку, щоб вийшли красиві знімки.

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Дата публікації
Перегляди
729
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