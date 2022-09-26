У прозорому бюстгальтері від Gucci: німецька блогерка блиснула сосками на тижні моди в Мілані

Леоні Ганне обрала для свого виходу відвертий аутфіт.
Німецька блогерка і модель Леоні Ганне привернула увагу своїм провокаційним луком на Міланському тижні моди. Дівчина відвідала фешншоу бренду Gucci.
Леоні була одягнена у бежеву довгу шубу із червоними лакованими рукавами. Під нею на Ганне була чорна шкіряна спідниця і чорний прозорий бюстгальтер з логотипом Gucci, крізь який просвічувалися її соски.
Образ блогерка доповнила чорними шкарпетками в сітку, лакованими чорними туфлями і коричневою сумкою з бамбуковою ручкою від Gucci.
Волосся вона зібрала у низький пучок, вуха прикрасила елегантними сережками з камінням, а на обличчя одягла масивні окуляри.
Нагадаємо, під час показу Tory Burch, який відбувся в межах Тижня моди у Нью-Йорку, Емілі Ратаковскі блиснула оголеними грудьми у прозорому чорному светрі, під яким був прозорий мереживний бюстгальтер.
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