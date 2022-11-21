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У прозорому чорному костюмі: Гайді Клум показала свій конфуз із штанами на заході

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
Дата публікації
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1059
Час на прочитання
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У прозорому чорному костюмі: Гайді Клум показала свій конфуз із штанами на заході

Гайді Клум / Фото: Associated Press

У цьому образі зірка відвідала концерт легендарного співака.

Супермодель 90-х Гайді Клум і за сумісництвом відома телеведуча стала гостею шоу Farewell Yellow Brick Road, яке проводилося на бейсбольному стадіоні "Доджер" Лос-Анджелесі. Це був концерт британського співака Елтона Джона,органызований в межах його прощального туру.

Для заходу Гайді обрала прозорий чорний штанний костюм з мережива від бренду Moschino із колекції осінь-зима 2022.

Лук вона доповнила яскравим макіяжем та шовковим топом у білизняному стилі з глибоким декольте.

Гайді Клум / © Associated Press
Гайді Клум / Фото: Associated Press

А от судячи з соцмереж моделі, штани костюму виявилися для неї малими, тому перед заходом вона попросила друга-дизайнера Янніка Дзамбоні пришити їй петельку, щоб вона могла все ж одягнути костюм на захід.

Також Клум опублікувала ролик із чоловіком. Вони разом насолоджувалися піснею на концерті Елтона Джона.

Нагадаємо, що Елтон Джон офіційно повідомив про завершення гастрольної діяльності влітку цього року і після свого грандіозного туру, в межах якого має відбутися 300 концертом по всьому світу, він просто займатиметься музикою. Своє рішення артист пояснив просто: "Я втомився". Також він зізнався, що дійшов до фінальної межі у своїй творчості.

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Дата публікації
Перегляди
1059
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