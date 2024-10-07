У прозорому чорному костюмі: Зої Салдана з'явилася у провокаційному вбранні на кінофестивалі

Вбрання акторки було дуже ефектним і вона мала в ньому приголомшливий вигляд.

Зірка "Аватара" та "Вартових Галактики" — 46-річна Зої Салдана — з'явилася у провокаційному образі від Dior на фестивалі Mill Valley Film Festival.

На Зої був чорний костюм із прозорого великого мережива, який включав топ з довгими рукавами та спідницю довжини міді.

Одягла вбрання акторка з високими чорними трусами-шортами та туфлями на високих підборах. Її талію прикрашав ремінь із пряжкою, а шию — чокер з медальйоном. Волосся акторка прикрасила чорним обідком.

Зої Салдана / Фото: Getty Images

Кінофестиваль вона відвідала, оскільки в його межах відбувся показ фільму "Емілія Перес", де Салдана зіграла одну з головних ролей. Раніше презентація цього фільму проводилася у Нью-Йорку на 62-му Міжнародному кінофестивалі. Зої тоді вийшла до фотографів у червоній сукні від Ferragamo.

Зої Салдана / Фото: Associated Press

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