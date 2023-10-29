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У прозорому халаті з мереживом і без бюстгальтера: Демі Роуз похизувалася пишними грудьми

У прозорому халаті з мереживом і без бюстгальтера: Демі Роуз похизувалася пишними грудьми

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
Перегляди
505
Час на прочитання
1 хв
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У прозорому халаті з мереживом і без бюстгальтера: Демі Роуз похизувалася пишними грудьми

Демі Роуз / Фото: Instagram Демі Роуз

28-річна британська модель поділилася з фоловерами гарячим контентом.

Демі Роуз продовжує спокушати підписників в Instagram своїми відвертими знімками. Цього разу модель влаштувала фотосесію у світлому прозорому халаті з мереживом, який вона закріпила на талії. Локацією вона обрала природу – дзеркало біля дерева.

Демі Роуз / © Instagram Демі Роуз
Демі Роуз / Фото: Instagram Демі Роуз
Демі Роуз / © Instagram Демі Роуз
Демі Роуз / Фото: Instagram Демі Роуз

Під халатом на зірці були лише рожеві стринги. Тож Демі злегка прикрила оголені груди і демонструвала своє пишне декольте на камеру.

Демі Роуз / © Instagram Демі Роуз
Демі Роуз / Фото: Instagram Демі Роуз

Аутфіт Роуз доповнила перукою світло-каштанового кольору, ніжним макіяжем, сережками-цвяшками і намистом із квіткою.

Демі Роуз / © Instagram Демі Роуз
Демі Роуз / Фото: Instagram Демі Роуз

Нагадаємо, раніше Демі Роуз у прозорому боді продемонструвала сексуальне тіло.

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Дата публікації
Перегляди
505
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